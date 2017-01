Afrique: Demi-finale Burkina # Egypte - Curieuse coïncidence

Les Etalons connaissent depuis le dimanche 29 janvier leurs adversaires des demi-finales. Il s'agit des Pharaons d'Egypte, qui ont battu à Port Gentil les Lions de l'Atlas du Maroc. Ces demi-finales auront donc un air de CAN 98.

L'histoire a vraiment la vie dure, tellement coriace qu'elle se répète. Et lors de cette CAN 2017, certains faits reviennent. En effet, dans notre édition du vendredi 28 dernier, nous parlions de ce quart de finale entre le Burkina et la Tunisie qui n'était qu'un remake de 1998. Et l'histoire se répéta. La suite, on la connaît. Le Burkina s'est imposé par 2 buts à 0 et file aux demi-finales.

Pour la suite et le dernier quart, les Etalons vont croiser les crampons avec les Pharaons dominateurs des Lions de l'Atlas dans le duel maghrébin. Les hommes du coach Hector Cuper ont piégé ceux d'Hervé Renard grâce au but inscrit par Mahmoud Kahraba à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Egyptiens et Burkinabè vont s'affronter pour le ticket de la finale. Là encore, ce sera un remake de la CAN 98 puisqu'à cette étape, Etalons et Pharaons s'étaient opposés à Bobo. On ne rappellera pas le résultat de ce choc, mais cette année, ce sera à Charles Kaboré et à ses coéquipiers de faire mentir les stats et de tirer le gain de la partie à leur profit.

Mais il faudra une détermination farouche, car l'Egypte a un football technique et une équipe tactiquement disciplinée qui ne laisse pas l'adversaire développer son jeu. On verra bien qui sortira vainqueur mercredi prochain.

Port Gentil

La petite ville coquette

Port Gentil est à 144 km au Sud-Ouest de Libreville dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est dans cette ville que s'est joué le match Égypte # Maroc, le dernier quart de finale de cette CAN 2017. Coquette comme une jouvencelle, riche comme une reine, elle ne jouit pas pleinement de sa fortune.

En arrivant dans la capitale économique du Gabon, baptisée du nom d'Émile Gentil, explorateur et administrateur colonial français, nous n'avons pu nous empêcher de penser à Bobo-Dioulasso : coquette, calme avec une belle architecture et peu peuplée. Port Gentil compte seulement 137 000 habitants. La seule différence avec la 2e ville du Burkina, c'est qu'il n'y a pas de route bitumée qui la relie à la capitale politique (comme si, par exemple, il n'y avait pas de goudron entre Ouaga et Bobo). C'est ça aussi un paradoxe du règne des Bongo père et fils. Ce qui fait que le trafic se fait essentiellement soit par avion, soit par voie maritime. Les denrées alimentaires et le matériel sont donc acheminés le plus souvent par bateau depuis Libreville.

Pourtant ce ne sont pas les richesses qui manquent à «Olim arena, hodie, urbs» (une plage de sable autrefois, aujourd'hui une ville). En effet, la ville regorge des trois quarts de la richesse du Gabon à travers l'activité pétrolière et l'industrie du bois. Malgré tout, la ville ne semble pas bénéficier amplement de sa fortune. «Ici, tout est cher», nous a dit un volontaire chargé de guider les journalistes à l'intérieur du stade. «L'argent de notre pétrole et de notre bois va directement au Palais du Bord de Mer. Nous on ne voit rien dedans et gars à celui qui ose critiquer cela», nous a confié une Port-Gentillaise qui a requis l'anonymat.

Le cas de la pelouse du stade de la ville illustre-t-il cette situation ? On ne peut pas répondre par l'affirmation, mais de tous les 4 sites de cette CAN, celui de Port Gentil a une pelouse vraiment pourrie, si bien qu'il avait été question de ne plus y jouer le match de quart de finale. La CAF avait été saisie pour le changement de stade, mais dès lors que l'Égypte a terminé 1er de son groupe, les données ont changé. Maintenant gars aux malheureux perdants des demi-finales, car ils iront jouer le match de classement dans ce champ de patate.

