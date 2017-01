Ile Maurice: Route - Déjà 13 morts depuis le 1er janvier

Ses quatre passagers et lui ont été blessés et ont été conduits à l'hôpital du Nord. Dans le même temps, des policiers de l'Emergency Response Service (ERS) se sont rendus à l'hôpital pour soumettre le conducteur à un alcotest. Cet habitant de Barlow, Rivière-du-Rempart, est toujours admis dans cet établissement de santé.

Un piéton de 28 ans originaire de L'Espérance-Trébuchet, a été percuté par un taxi, dimanche, vers 3 h 15, sur la route à Pointe-aux-Canonniers. Grièvement blessé, il a été conduit et admis à l'hôpital du Nord. Quant au chauffeur de taxi, âgé de 23 ans et résidant à Grand-Baie, il a été soumis à un alcotest qui s'est avéré négatif.

