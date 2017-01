Ile Maurice: Emtel - Airbox couvre toute l'île avec l'Internet sans fil

Emtel propose deux technologies sans fil pour couvrir Maurice, soit le Fiber To The Air (FTTA) et la 4G Long Term Extension (LTE). Le FTTA sera muni d'une parabole. Il faut faire préalablement un test pour recevoir une connexion optimale. En cas de mauvaise réception, un modem 4G-LTE sera installé.

Lors du lancement de nouveaux services à Bagatelle le lundi 30 janvier, Teddy Bhullar, le Chief Executive Officer (CEO), a expliqué que ce déploiement était nécessaire. «De plus en plus, la demande de nos clients croît.»

