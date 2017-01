Madagascar: Administration - Le budget 2018-2020 en cours d'élaboration

L'élaboration du budget et des dépenses des ministères et institutions devra s'articuler désormais autour des axes du Plan national de développement (PND), en termes d'objectifs et de stratégies. Ainsi, les ministères devront établir leurs programmes en fonction des axes stratégiques formulés par ce plan.

Ainsi, Mialy Lanto Razanajato Razafinimanana, directeur Général du Budget dans son intervention, a rappelé les points essentiels de la programmation pluriannuelle comme « l'élaboration d'un Cadrage de dépenses à moyen termes (CDMT). Celui-ci est un outil de programmation que les ministères et institutions devront utiliser pour présenter leur programmation pluriannuelle, leur permettant ainsi d'établir le lien entre la ligne budgétaire et la performance de chaque département ».

En avant. La programmation budgétaire à moyen terme pour les années 2018-2020 a été lancée officiellement hier à Anosy par la direction générale du Budget (DGB) au sein du ministère des Finances et du Budget. Cette séance avait permis à la DGB d'exposer les points essentiels que les représentants des ministères et institutions auront à respecter pour l'établissement de ce budget-programme.

