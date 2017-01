Madagascar: Accident sur la RN3 - Le chauffeur hospitalisé menacé de lynchage

Des noces, qui ont viré au cauchemar samedi. Plus de six familles ont été décimées dont un jeune couple qui allait célébrer son mariage à Talatanivolonondry, après leurs fiançailles la veille. L'accident s'est produit à la hauteur d'Antetezana, samedi vers 5 heures et quart, en arrivant à l'entrée du pont, surplombant la rivière Mananara au point kilométrique 88+300. Devenu incontrôlable, le poids-lourd lancé à toute vitesse a fait un plongeon dans les eaux montantes du Mananara. L'avant de la Mercedes 813 s'est littéralement encastré dans le lit de la rivière, se transformant en un piège mortel. En passant au peigne fin l'épave du camion et ses environs, les secouristes et les riverains ont repêché 14 enfants, scolarisés dans la Zone d'Administration Pédagogique (ZAP) d'Ambongamarina Anjozorobe. Les recherches se sont poursuivies mais le bilan reste statique.

