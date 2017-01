Congo-Brazzaville: Patrimoine mondial - L'inscription d'aires protégées, une bonne opportunité

Elles représentent une sorte de niches d'emplois à travers le développement de l'éco-tourisme de vision et de l'éco-tourisme cynégétique. Hormis la Tridom, le Congo partage d'autres aires protégées avec certains pays de la sous-région. Il s'agit, à titre d'exemple, du bi national au niveau de la frontière maritime avec le Gabon, appelé le complexe Mayombi, et du bi national avec la République démocratique du Congo (RDC), notamment le Lac télé au Congo et le Lac Tumba en RDC.

Les aires protégées transfrontalières inscrites sur la liste du patrimoine mondial bénéficient non seulement des interventions des Etats, mais aussi des financements au niveau mondial. Ce qui améliore leur visibilité en terme de gestion des activités et des objectifs, estime Jean Bosco Nganongo.

Pour lui, avec la valeur universelle exceptionnelle que recèlent ces aires protégées transfrontalières, le souhait serait qu'elles soient proposées sur la liste des biens du patrimoine mondial. Le directeur de la faune et des aires protégées fait notamment à l'illusion au parc national d'Odzala-Kokoua du Congo-Brazzaville ; au parc de Minkébé au Gabon et à celui du Dja au Cameroun, qui forment ensemble la Tridom. «Ces aires protégées fonctionnent avec l'apport des trois Etats. Mais, chaque Etat gère ses aires protégées dans sa circonscription en fonction de sa législation», explique-t-il.

