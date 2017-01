Afrique de l'Ouest: Festival sur le Niger - Les ARTs de la scène en lettres capitales à Ségou !

La cité historique et culturelle malienne, pour la 13e année consécutive, réunit sur les berges du mythique fleuve ouest-africain, le gotha de la musique, de la danse et du théâtre d'Afrique du 1er au 5 février.

La programmation officielle du 13e Festival sur le Niger qui se tiendra à Ségou au Mali (environ 240 km au nord de Bamako, centre du pays), du 1er au 5 février, est des plus alléchantes et érige cette ville moyenne (500 000 habitants) comme la capitale africaine des arts de la scène. Salif Kéita, Vieux Farka Touré, madou Sidiki Diabaté, Ali Farka Touré Band, Abdoulaye Diabaté... (Mali), Didier Awadi (Sénégal), José Mucavelé (Mozambique), Monza (Mauritanie), Elida D'Almeida (Cap-Vert), Daraa Tribes (Maroc), Saintrick (Congo/Sénégal), Scène 'Art (Gabon), Koudy Fagbemi (Bénin), Under The Surface (Pays-Bas) et l'Ivoirienne Ayidissa, pour ne citer que ceux-ci parmi les artistes en tête d'affiche, en dit long sur ce que sera l'édition 2017.

« Nous avons cette année décidé d'organiser la manifestation sur trois scènes: la scène Biton sera installée au Quai des Arts où aura lieu la foire internationale de Ségou, la scène de la Fondation du Festival sur le Niger qui va recevoir tous les grands concerts et la scène du Centre culturel Kôrè de Sébougou, pour le théâtre, la danse et certains concerts », indique Mamou Daffé, directeur général du Festival sur le Niger. Avant d'ajouter que cette année Ségou aura un nouveau format du festival, avec des ouvertures sur le théâtre et la danse.

Trois scènes pour faire de Ségou la capitale de la musique en Afrique

Dans le domaine de la musique, en plus des trois scènes, Mohamed Doumbia, responsable de l'administration et de la production de la Fondation du Festival sur le Niger, a souligné lors d'un débriefing qu'il y aura, cette année, 3 soirées thématiques. La soirée de la Nuit de la paix, aura le jeudi 2 février 2017 à la Fondation du Festival sur le Niger, avec des artistes comme : Abdoulaye Diabaté, Sadio Kouyaté, Draa Tribes du Maroc, Ali Farka Touré Band et Sahel Sahara Band.

La soirée Hip Hop qui aura lieu le vendredi 3 février 2017, sur la scène de la Fondation du Festival sur le Niger, sera consacrée à la restitution de la résidence de création avec des artistes comme Master Soumy, Mylmo, Penzy, Tal B, Kira Kono, Gaspy, Koudy du Bénin et Didier Awadi du Sénégal.

La soirée internationale aura lieu le 4 février 2017, à la Fondation du Festival sur le Niger, avec des artistes comme Salif Keita, Ade Bantu, Vieux Farka Touré, Elida d'Almeida (Cap Vert), José Mucavelé (Mozambique) et Adama Keita. Parallèlement à cette programmation qui se déroulera sur trois nuits, Mohamed Doumbia a indiqué que le Quai des Arts de Ségou (l'ancien site du Festival sur le Niger) au bord du fleuve, recevra la scène Biton qui va enregistrer des concerts d'artistes en plein jour à partir du 1er au 4 février 2017.

Déjà ce 1er février, à partir de 16 heures, sous le label « Talents du Mali et d'ailleurs », la scène Biton accueillera les artistes Ben Zabo et Ablo Diarra. C'est cette même scène qui recevra le jeudi 2 février, à partir de 16h30, la cérémonie d'ouverture de l'édition 2017 du Festival sur le Niger et le lancement de la Foire internationale. Cette cérémonie enregistrera l'animation des artistes Mamou Thiéro, le Super Biton de Ségou, Néba Solo et le Kanaga de Mopti.

C'est aussi sur cette scène que se produiront des artistes comme Sangaraka et le groupe Hinizi le vendredi 3 février à partir de 10 heures. Et, Mariam Koné et le groupe Balazan, à partir de 16 heures. Parallèle à ce concert sur la scène Biton, Doussou Bagayogo et l'ivoirienne Ayidissa, tiendront les festivaliers en haleine au Centre culturel de Sébougou, à partir de 16 h 30. Et, le samedi 4 janvier 2017, à partir de 10h, Mariam Fané et l'Orchestre Kôrè, avec des leads vocaux comme Mohamed Dorenthié et Hawa Maïga, seront sur la scène Biton au Quai des Arts. Ils céderont le podium à Samba Touré, le Groupe Amanar de Kidal et à Amadou Diarra, à partir de 16h. Au même moment, au niveau du Centre Kôrè à Sébougou, Cheick Siriman Cissoko, Scèn'art Gabon et Saaba, rivaliseront d'ardeur pour tenir les festivaliers en haleine.

Théâtre: rideau sur les planches !

A côté de cette riche programmation musicale, Mohamed Doumbia a indiqué qu'une place de choix sera réservée au théâtre. Selon lui, le 2 février 2017, à partir de 18h30, les festivaliers pourront suivre, au Centre Kôrè de Sébougou, des pièces comme « Lamentation@12 » du metteur en scène Zimbabwéen Daves Guzha et « Inchallah » de la Compagnie Blonba. Le 3 février, les festivaliers auront le privilège d'assister au Centre Kôrè de Sébougou, à partir de 18h30, les pièces de théâtre intitulées, « La Lumière » de Acte Sept et « Les aventures de Nasreddine » de Aw Jigui Art.

La jeunesse face au défi du numérique !

Pour sa part, Attaher Maïga, chargé du volet Conférences et colloques du Festival sur le Niger, il rappelle que la manifestation culturelle phare du Mali, n'est pas seulement un espace dédié à la musique, au théâtre et aux arts plastiques. Selon lui, chaque année pendant le festival, un moment est consacré à la réflexion. « Cette année, nous n'aurons pas notre traditionnel colloque international de Ségou. En lieu et place nous avons programmé deux tables rondes et une conférence-débat », indique-t-il.

Ce mercredi 1er février donc, la Fondation Festival sur le Niger abritera à partir de 9h30 une table ronde sur le thème : « Jeunesse Africaine et le défi du numérique ». La deuxième table ronde aura lieu le jeudi 2 février 2017, sous le thème: « Pour une contribution efficiente des arts du spectacle à la renaissance culturelle africaine ». Le vendredi 3 février, à partir de 10h30, la salle de mariages de la Mairie de Ségou abritera une causerie-débat avec la caravane culturelle pour la paix sur le thème : « Paix et Réconciliation ».

Le Samedi 4 février, à partir de 9h, au Centre Culturel Kôrè de Sébougou, le Pr Felwine Sarr du Sénégal, animera une conférence-débat sur son ouvrage « Afrotopia » où il dit clairement que l'Afrique doit refuser le mimétisme pour trouver son chemin pour son développement.