Afrique de l'Ouest: Festival sur le Niger - "Ségou Ville Créative", pas un vain mot !

Ségou (Mali) et Accra (Ghana) sont les deux premières villes de l'Afrique de l'ouest désignées comme villes créatives. Abidjan est sur les tablettes d'Arterial Network pour y être éligible, notamment par le partenariat qu'Arterial Network a signé avec le Masa.

Ségou est la prestigieuse capitale de l'ancien royaume bambara au cœur de l'Afrique de l'ouest sur les bords du fleuve Niger. C'est également le chef-lieu du cercle de Ségou et de la 4e région administrative du Mali qui porte son nom. Mais plus que jamais, elle est estampillée du sceau de « Ville Créative ».

Ségou a été identifiée comme ville créative par Arterial Network compte tenu des réelles opportunités qu'elle offre pour le développement de l'art et de la créativité, notamment l'existence d'industries culturelles socles d'un développement socioculturel durable.

Ségou (Mali) et Accra (Ghana) sont les deux premières villes de l'Afrique de l'ouest désignées comme villes créatives. Abidjan est sur les tablettes d'Arterial Network pour y être éligible, notamment par le partenariat qu'Arterial Network a signé avec le Masa.

Le but de cette désignation est de former un circuit de villes à travers le continent avec l'infrastructure nécessaire, les capacités humaines, des ressources, des expertises de marketing et de l'espace politique en vue de faire de la culture le socle du développement socio-culturel durable.

La richesse de son architecture, le charme des rives du fleuve ainsi que la courtoisie naturelle de ses habitants en ont fait aussi depuis quelques années, de Ségou, une destination touristique majeure, bien servie par des infrastructures d'hôtellerie, de restaurants et d'autres activités récréatives liées au fleuve.

Depuis une décennie, Ségou s'affirme aussi capitale culturelle du Mali, multipliant les initiatives: la Biennale artistique et culturelle du Mali, la Fondation Festival sur le Niger avec l'ensemble de ses programmes comme, le Festival sur le Niger, le Centre Culturel Kôrè et son studio moderne de production, les centres de Bogolan Ndomo, Soroblé, Afatt et Sinignesigui, le Festival des masques et marionnettes, l'Office du Niger et le Sukala SA.

Le projet « Ségou Ville Créative » a pour objectif de doter la ville d'une politique de développement culturel basée sur les identités culturelles de Ségou, assortie d'un Programme de développement culturel durable (Pdcd) qui seront mis en œuvre sur trois années (2016 - 2018). Il est axé sur les cinq domaines clés choisis à l'atelier d'identification des identités culturelles de la ville : la musique, le design et la mode, les arts visuels, les infrastructures culturelles et le renforcement de capacités des acteurs culturels.

Les cibles du projet sont les acteurs culturels en général et en particulier, les jeunes, les femmes, les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Les quatre projets pilotes qui sont mis en œuvre sont Ségou' Art (Salon d'art contemporain du Mali); La Nuit du pagne tissé (promouvoir et valoriser l'industrie du pagne tissé); La conception d'un programme de renforcement de capacités des artistes et acteurs culturels; L'appui au développement de la musique et à la valorisation de la gastronomie locale.