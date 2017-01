Congo-Kinshasa: L'Assemblée générale élective du CNONGD se termine à queue de poisson

Ayant claqué la porte, en pleine opération de vote, l'ancien secrétaire général du CNONGD bloque du coup le processus de l'élection des nouveaux animateurs par des voies démocratiques.

Le Conseil national des ONGD de la République démocratique du Congo (CNONGD) a tenu, jeudi 26 janvier 2017 au Centre Bondeko de Kinshasa, l'Assemblée générale élective 2017. Cependant, le programme n'a pas abouti comme prévu,

A l'ordre du jour de cette Assemblée générale, était prévue l'élection du nouveau Secrétaire général de cette organisation, l'ancien étant arrivé fin mandat. Félicien Mbikayi est à la tête du CNONGD depuis 2013. Ayant épuisé son mandat de trois ans, il était candidat à sa propre succession.

Mais, Félicien Mbikayi secrétaire général du CNONGD a choisi de claquer la porte, alors qu'on était en pleine opération de vote. Une source du CNONGD contactée lundi par notre rédaction, rapporte que cette sortie spontanée de Félicien Mbikayi a bloqué du coup, le processus de renouvellement des animateurs par des voies démocratiques.

4 ans de mandat

En effet, note la source, « les textes statutaires et règlementaires du CNONGD relèvent qu'il procède, tous les 4 ans, au renouvèlement du mandat des animateurs des organes dirigeants, entendez : le conseil d'administration ; la commission de contrôle et le Secrétariat général consacrant ainsi le principe sacro-saint de l'alternance qui fait partie intégrante des acquis du réseau CNONGD », comme ce fut le cas en 2013.

A en croire notre source, des trois étapes de vote qui ont marqué l'évènement du 26 janvier 2017, seules les élections au niveau du Conseil d'administration et de la Commission de contrôle se sont déroulées comme il se doit, portant ainsi à la tête de ces deux organes, des nouveaux animateurs. A savoir, M. Marcel Tote à la présidence du Conseil d'administration et M. Jimmy Demokolo comme modérateur de la Commission de contrôle.

C'est à l'étape de l'élection du nouveau Secrétaire général, devant clôturer le processus de vote, que la fête a été gâchée par la sortie fracassante de la salle, de Félicien Mbikayi, Secrétaire général sortant et candidat à sa propre succession. Et pour cause, l'homme aurait récusé la candidature de son challenger.

« Du jamais vu ! »

Au CNONGD, l'on juge cette attitude de Félicien Mbikayi d' « irresponsable », dans la mesure où il est le principal organisateur des assises aussi importantes qu'une Assemblée générale élective. « Du jamais vu ! », s'exclame-t-on. Médusés par l'incident anti-démocratique, les membres des deux organes nouvellement élus par l'Assemblée générale et l'ensemble des membres présents sont sortis de la salle « déçus », sans un procès-verbal conforme aux normes, aux us et coutumes en la matière.

Des commentaires qui ont fusé aux termes de cet imbroglio électoral ont pour les uns, condamné cette façon de protester qui s'apparente à l'auto-exclusion de fait d'un haut cadre de la société civile qui pouvait prêcher par un exemple des vertus démocratiques en souffrance dans la gouvernance électorale et démocratique au pays.

Les autres auraient carrément souhaité voir les nouveaux locataires du Conseil d'administration et de la Commission de contrôle usant de la légalité et de la légitimité leur conféré par l'Assemblée générale du 26 janvier 2017. Ces deux nouveaux élus devraient, selon certains sociétaires du CNONGD, sauver les meubles au CNONGD et décider de laisser vacant le poste de Secrétaire général, jusqu'à la tenue prochaine de l'élection. Car, arguent-ils, l'ancien S.G n'a pas trouvé un successeur issu des urnes. D'où, il faudrait trouver quelqu'un à qui confier l'intérim selon des dispositions réglementaires.

Il est donc sage, de ne pas prêter le flanc aux adeptes du nouveau concept très usé de « glissement », en violation des pratiques démocratiques universellement admises. La société civile par le biais du CNONGD donnerait ainsi une belle leçon d'alternance pacifique et civilisé de pouvoir à l'ensemble de la classe politique et sociale du pays.