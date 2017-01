Libye: Migrations - l'Union européenne rallonge l'enveloppe d'aide

À partir de l'été 2015, les flux migratoires en direction de l'Europe s'étaient concentrés sur la mer Égée et la « route des Balkans », un phénomène qui concernait aussi les migrants en provenance d'Afrique. Mais avec l'application de l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie, les migrants sont désormais bloqués en Turquie et les trajets précédents sont à nouveau les plus empruntés, à savoir la périlleuse traversée de la Méditerranée occidentale, en particulier au départ des côtes libyennes. L'an dernier, 90 % des quelque 180 000 migrants arrivés en Europe sont partis de Libye.

Le premier volet est, comme toujours avec les Européens, sécuritaire, avec une amplification du soutien aux garde-côtes libyens. Le premier objectif est d'empêcher les trafiquants d'êtres humains de jeter des milliers de migrants en mer à bord de frêles embarcations souvent privées de moteur. Le second est de ramener à terre les candidats à l'exil dans des hébergements temporaires dignes et de leur proposer des programmes de retour volontaire vers leur pays d'origine.

