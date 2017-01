Cameroun: Crise anglophone - Fame Ndongo se dédouane

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

On se souvient alors qu'en novembre dernier, une manifestation a paralysé dans la partie anglophone du pays les deux universités d'Etat (Bamenda et Buea). A la suite de Bamenda, des étudiants de Buea ont entamé le 28 novembre dernier une manifestation revendiquant qu'il leur soit versé la prime à l'excellence académique octroyée par le chef de l'Etat aux étudiants méritants d'une valeur de 50 000 Fcfa.

Ainsi, selon le Minesup, ce n'est pas à lui, «tutelle politique et scientifique» des universités publiques, de ramener la sérénité au sein des campus de Buea et Bamenda. Etant donné d'ailleurs que «les universités bénéficient d'une autonomie académique, juridique, administrative, financière et culturelle», a-t-il précisé.

