Cote d'Ivoire: CAN 2017 (1/2 finale) - La Ligue 1 fortement représentée

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

Les deux officiels ivoiriens sont encore en course dans un groupe de 38 arbitres dont 17 centraux et 21 assistants.

A côté de ces trois joueurs qui font la fierté de la Ligue 1 ivoirienne, il y a également deux arbitres qui défendent encore les couleurs du pays. Il s'agit de Dembelé Denis et Marius Donatien Tan, respectivement juge central et juge de touche.

Il s'agit de Bancé Aristide, Hervé Koffi et Souleymane Kouanda. Tous trois, pensionnaires de l'Asec Mimosas, et qui défendront les couleurs du Burkina Faso face aux Pharaons d'Égypte.

La Coupe d'Afrique des nations (Can) Gabon 2017 continue, mais hélas sans la sélection nationale ivoirienne qui n'a pu accéder au second tour. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, trois joueurs évoluant en Ligue 1, prendront part aux demi-finales de cette 31è édition qui démarre le mercredi 1 février 2017.

Il s'agit de Bancé Aristide, Hervé Koffi et Souleymane Kouanda. Tous trois, pensionnaires de l'Asec Mimosas, et qui défendront les couleurs du Burkina Faso face aux Pharaons d'Égypte.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.