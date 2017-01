Afrique: CAN 2017 / Demi-finales - L'Afrique de l'ouest en puissance

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux représentants sur les quatre. Le Ghana et le Burkina portent les espoirs de l'ouest africain. Le Ghana, le rescapé des favoris Le Ghana disputera sa sixième demi-finale consécutive de la CAN depuis l'édition organisée à domicile en 2008.

Depuis neuf ans donc, les Black Stars pointent présents dans le dernier carré d'as de la CAN. Sans Gyan Asamoah blessé à la cuisse, les hommes d'Avram Grant ont passé le cap de la RDC. Après l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire et des Fennecs d'Algérie au premier tour, du Sénégal et à un moindre degré du Maroc en quarts de finale, le Ghana se présente comme le seul rescapé des favoris. Celui-là même capable de faire honneur à leur statut après avoir écarté, les Léopards de la RDC.

Les Ghanéens, dans leur conquête du trophée continental, devront faire face à l'adversité du Cameroun. Sortis vainqueurs du combat des fauves à Franceville contre le Sénégal, les Camerounais auront de solides arguments à faire valoir. Surtout après avoir renvoyé à la maison l'un des super favoris, la première nation au classement FIFA, meilleure nation des qualifications (six matchs, six victoires), le Sénégal. Une formation des Lions de la Téranga qui a péché par maladresse et malchance. Mais aussi des Lions ecoeurés par Fabrice Ondoa, en état de grâce depuis le début de cette compétition.

Le retour en grâce des Pharaons Après avoir remporté successivement les éditions 2008, 2008 et 2010, l’Égypte a réussi le même exploit. Cette fois-ci dans le sens contraire. Les Pharaons ont donc manqué les éditions 2012, 2013 et 2015. Gabon 2017 marquait ainsi leur retour à la CAN. Au point où les coéquipiers de Mohamed Salah n'étaient pas donnés favoris. Et dans le groupe C, personne n'attendait les Hommes du Nil en quarts à plus forte raison en demies.

Mais sans tambours ni trompette, Hector Cupper et ses garçons font leur petit bonhomme de chemin. A commencer par le groupe D où ils se sont appropriés la première place devant le Ghana qu'ils ont même battu. Opposés au Maroc d'Hervé Renard en quart, les Égyptiens ne s'affolent pas. Ils acceptent plutôt leur domination avant de porter l'estocade au dernier moment. Un but assassin inscrit en toute fin de partie qui sort les Lions de l'Atlas arrivés au Gabon avec beaucoup d'espoir et d'optimisme.

L’Égypte, de son côté, continue l'aventure. Burkina, ambitions à la hausse Incertain de sortir vivant du groupe A composé du Cameroun, de la Guinée Bissau et du Gabon, pays hôte, le Burkina n'a pas rêvé d'un tel scénario. Leaders surprises du groupe A, les coéquipiers d'Aristide Bancé sont encore là. Le capitaine Charles Kaboré et ses coéquipiers nourrissent même de grosses ambitions.

Finalistes en 2013 en Afrique du Sud, les Étalons veulent faire mieux. En dominant la Tunisie en quart, le Burkina se permet de rêver au titre continental. "On peut mieux faire que 2013", a lancé le joueur de l'Asec Mimosas d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Sans avoir disputé la demi-finale contre l’Égypte, Bakary Koné, Koffi Kouakou Hervé, Bertrand Traoré et leurs coéquipiers se voient déjà en finale.