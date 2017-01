Cote d'Ivoire: Immigration clandestine - Georges Dassis suggère de déclarer la "guerre" aux passeurs

Face aux conseillers économiques et sociaux ivoiriens, il a fait des propositions pour combattre l'immigration clandestine. Sur la question, il a suggéré à tous de déclarer la « guerre » aux passeurs d'immigrés.

Ce lundi 30 janvier 2017, a eu lieu au Plateau, plus précisément au Conseil économique, social, environnemental et culturel, une séance plénière avec pour Invité spécial, Georges Dassis, président du Comité économique et social européen. Ce dernier est en visite en Côte d'Ivoire depuis le 27 janvier. «L'immigration clandestine et l'emploi des jeunes». Tel était le thème de sa visite de travail et d'amitié.

Face aux conseillers économiques et sociaux ivoiriens, il a fait des propositions pour combattre l'immigration clandestine. Sur la question, il a suggéré à tous de déclarer la « guerre » aux passeurs d'immigrés. Il a également proposé une sensibilisation accrue des populations et convaincre les immigrés en leur offrant une vie décente dans leur pays.

Pour cela, a-t-il précisé, il faut investir localement dans tous les secteurs. Georges Dassis a par ailleurs conseillé aux États d'Europe d'accueillir les immigrés. « Mais cela doit se faire de façon régulière », a-t-il indiqué. Avant de saluer les efforts du gouvernement ivoirien pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Un mémorandum de coopération entre leurs deux institutions a été signé. Il vise à définir le cadre de coopération et de mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis.

Charles Koffi Diby et Georges Dassis se sont engagés à consolider et à coordonner leurs actions au sein des instances internationales et à collaborer au rayonnement de chacune d'elle. Ce, par la mutualisation de leurs efforts dans leur domaine de compétences.