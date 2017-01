Cote d'Ivoire: Mutinerie, grève des fonctionnaires, agrobusiness - Appel à la vigilance

La grève des fonctionnaires, on l'aura compris, a pris une autre allure. Le temps a dévoilé le plan caché des meneurs de la grève, qui avaient en réalité un plan B : déstabiliser le pouvoir en place. L'une des preuves parlantes de ce complot est, à n'en point douter, le stock des arriérés de salaires.

Comment comprendre que cette question soit encore brandie comme point de revendication, alors qu'un accord a été trouvé en 2014 entre le Gouvernement et tous les syndicats issus de la Fonction publique ? Pourquoi maintenir une revendication qui a été abandonnée au profit du déblocage des salaires et des avancements indiciaires ? Cette attitude qui pue la mauvaise foi manifeste, appelle à la vigilance du Gouvernement. Car, il ne faut pas l'oublier, dans leur déclaration annonçant la fin de la grève, l'Intersyndicale et la Plateforme nationale des agents de la Fonction publique rappellent clairement qu'elles n'entendent pas renoncer à cette revendication qui se pré- sente aujourd'hui, comme un caprice.

Un mois a été accordé au gouvernement pour donner une suite favorable à cette requête. En réalité, le maintien de cette lubie par Théodore Zadi Gnagnan et ses camarades vise à pousser le Gouvernement à la faute et à manipuler l'opinion. L'objectif poursuivi par les meneurs de cette grève, tous de fieffés militants de l'opposition, est de trouver coûte que coûte un prétexte pour déstabiliser le pouvoir. L'opposition qui n'a pas renoncé à son projet funeste de renverser le pouvoir Ouattara par la rue, explore toutes les pistes dans ce sens.

Elle a essayé sans succès d'infiltrer et de récupérer la mutinerie des militaires. Elle tente de durcir le mouvement des fonctionnaires en usant de la manipulation et de l'intox. Elle entend également instrumentaliser la colère des souscripteurs dans la crise de l'agrobusiness en faisant passer le Gouvernement comme la cause des malheurs des souscripteurs. Alors vigilance.