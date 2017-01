Cote d'Ivoire: Forum de l'entrepreneuriat féminin - La 4e édition prévue les 10 et 11 mars 2017

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

L'objectif pour elle, est de dépasser 3000 participants pour cet évènement. « Le Feef 2017, c'est deux journées de conférences, d'ateliers pratiques et de discussions enrichissantes. Les rendez-vous prisés des femmes seront à nouveau présents, à l'instar du Carrefour de l'Emploi et des Afterworks Pro. Des innovations seront intégrées au programme, comme des espaces de parole et d'écoute. Des conférencières de renommée internationale y prendront part, accentuant ainsi l'engouement », annonce le comité d'organisation.

«Femmes en avant » est le thème retenu pour la 4e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin (Feef), prévu les 10 et 11 à l'espace Event, des 2 Plateaux. C'est l'information portée à la presse par le commissaire général du forum, Sandrine Rolande, ce lundi 30 janvier, à Abidjan Cocody.

