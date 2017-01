Congo-Kinshasa: Affaires Foncières - Félix Kabange interdit la spoliation du Cercle équestre de Binza

Félix Kabange Numbi Mukwampa et Koko Nyangi, respectivement ministre des Affaires foncières et celui de l'Urbanisme et Habitat, ont ordonné l'arrêt des travaux de construction sur le site du cercle équestre de Binza. C'était au cours de la visite d'inspection effectuée par ces deux membres du gouvernement dans ce site dénommé Concession Zarena aujourd'hui, querellé et dont le dossier est entre les mains de la justice.

En effet, le cercle équestre Etrier de Binza ayant une superficie de 9 hectares est totalement morcelé. Les arbres sont détruits et brulés pour laisser la place à des constructions d'habitations privées. Des bornes sont placées ça et là pour indiquer que les parcelles sont déjà délimitées. Certaines familles habitent même dans des étables des chevaux. Ceux-ci sont abattus et vendus. Les quelques uns qui résistent à ces actes de barbarie ne sont pas nourris et se trouvent en très mauvais état de santé. Ils sont abandonnés et menacés d'extinction.

Dès l'arrivée sur le site, les membres du gouvernement ont fait un constat malheureux. Ils l'ont trouvé cadenassé alors que d'après certaines sources, le cercle a toujours été ouvert et il y a même des familles qui ont acheté des parcelles et qui s'y sont installées.

La présence de la délégation gouvernementale a été vivement saluée par la population qui l'a accueillie en liesse. Elle a exprimé son désaccord à la suite de la spoliation du site qui faisait autrefois, la fierté de leur quartier.

La population pointe du doigt une femme qui a acheté le site. Celle-ci interdit à la population d'y accéder. Elle va jusqu'à menacer des paisibles citoyens promettant même la destruction de la cabine de la SNEL.

Par ailleurs, la population reconnait que cette concession existe depuis l'époque coloniale. Curieusement, elle est gérée aujourd'hui par une Dame.

« Nous pensons que l'arrivée des ministres nous permettra de décanter la situation et de reprendre le site entre les mains de cette Dame », a déclaré un habitant.

Le ministre des Affaires foncières a rassuré la population à ne ménager aucun effort pour rétablir l'ordre dans ce site. « Il n'a pas été vendu », a-t-il souligné. "Il n'y a même pas un arrêté de désaffectation du site", a-t-il poursuivi. "Il n'y a donc pas d'autorisation de bâtir dans ce site ni même de contrat signé", a-t-il conclu.