Dans la foulée, il a signalé que son parti est à présent dans plusieurs Provinces du pays, tels que les Kasaï Central et Oriental, la Lomami, le Kwango, le Kongo Central et le Sud Kivu. Abigaël Wanzambi, vice-président de la Ligue de Jeunes, a dit, pour sa part, que : « les évêques doivent mettre en exergue leur coté spirituel qui leur permet de réunir tous les acteurs politiques pour préserver la paix malgré les caprices des uns et des autres », tâche qui, jusque-là, semble difficile. Alain Lohata a interpellé les acteurs qui doivent, au-delà de leur couleur politique, privilégié l'intérêt du pays, qui a énormément besoin d'une bouffée d'air. "Nous jeunesses, avons besoin des réformes majeures créatrices d'emplois. Ce dernier est indispensable à notre épanouissement et au développement du pays», a-t-il fait savoir.

L'Union des Démocrates pour la Renaissance du Congo soutient à 100% les conclusions des travaux du dialogue facilité par les prélats catholiques. C'est le Secrétaire général adjoint qui l'a fait savoir. "C'est l'unique est le seul moyen d'éviter que le sang du peuple congolais, éveillé plus que jamais, ne coule. La crise politique ne doit être traitée que par le dialogue afin d'éviter l'effusion inutile du sang du peuple suite aux manœuvres politiciennes. Sur ce, nous reconnaissons l'opportunité du dialogue et en sommes partie prenante», a-t-il déclaré le 26 janvier dernier.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.