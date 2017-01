Congo-Brazzaville: Assainissement - La première phase du projet drainage des eaux pluviales a démarré dans la ville océane

Cette première phase de ce projet qui sera réalisé avec l'appui financier de l'Agence française de développement (AFD) concerne les études de faisabilité qui ont été lancées le 26 janvier dans la salle de la mairie centrale par Roland Bouiti Viaudo, député maire de la ville, président du conseil départemental et municipal, en présence de Jean Luc Delvert, consul général de France.

La cérémonie a aussi connu la participation des maires d'arrondissement, des chefs de quartier et des responsables des associations représentant les fonciers. «Nous avons eu des financements pour réaliser ce projet que nous avons fait sur les rivières à Brazzaville», a lancé dans son mot de circonstance Philippe Bakobi, chef du département aménagement du territoire du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de la Délégation générale aux Grands travaux, maître d'ouvrage du projet.

Le projet de gestion des inondations et d'assainissement à Pointe-Noire sera financé par l'AFD à hauteur de 40 millions d'euros, soit 24 milliards de francs CFA. Il a trois objectifs, à savoir faire face à l'insalubrité des quartiers populaires de la ville sujets à des inondations, des eaux stagnantes et des érosions ; renforcer les capacités des services municipaux à gérer les eaux pluviales, les eaux usées et les déchets solides; renforcer la connaissance hydraulique au niveau national.

Ce projet qui date de 2010 entre dans le cadre de la modernisation de la ville de Pointe-Noire et va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour Jean Luc Delvert, il est un axe déterminant pour le développement de Pointe-Noire. Cela montre la volonté de la France d'accompagner le Congo dans son développement. « L'approche adoptée dans le cas de ce projet est particulièrement intéressante dans ce sens où elle aborde le drainage pluvial de façon touristique. Les principales dimensions de la problématique sont prises en compte : les infrastructures, les déchets solides, la population et l'hydrologie. En cela, nous reproduisons l'approche novatrice initiée à Brazzaville par les autorités congolaises avec l'appui de l'AFD pour un coût global de 86 millions d'euros», a signalé Alain Pouet, chargé des projets et infrastructures de l'AFD Congo, représentant l'AFD.

D'après lui, dans cette optique, le projet serait structuré en quatre composantes dont la première traite des infrastructures prioritaires de drainage des eaux pluviales et des déchets solides et concerne les collecteurs naturels de la Songolo et de la Tchinouka. Les autres portent sur le renforcement des capacités des services municipaux, la sensibilisation de la population et le renforcement du service hydraulique national.

Les études de faisabilité qui ont été lancées seront conduites par le bureau d'études Arteria pour une durée de 6 mois. Elles permettront de produire un schéma directeur de drainage pluvial de Pointe-Noire ainsi que les documents techniques des travaux qui pourraient être financés par l'AFD car, comme l'a souligné Alain Pouet, «l'une des conditions préalables à la réussite de ce projet est la mise en place d'un système de gestion pérenne des déchets solides à Pointe-Noire». Il a précisé qu'une attention particulière doit être accordée aux expropriations pour la bonne réalisation du projet. Mais ne seront indemnisés, a précisé Roland BouitiViaudo, que les occupants légaux.

Le maire de la ville a invité, par ailleurs, les citoyens et citoyennes à s'approprier ce projet et à faciliter la tâche aux différents techniciens qui passeront dans les quartiers et les autorités locales à accompagner le cabinet Artéria dans sa mission. Le maire a remercié le président de la République qui avait instruit le gouvernement à trouver des solutions à la lancinante question de drainage des eaux pluviales et à doter les villes des infrastructures de qualité en vue d'améliorer le cadre de vie des populations.

Au cours de la cérémonie, une présentation de la mission d'œuvre du projet de gestion des eaux pluviales a été faite par Jean Luc Rahuel du bureau d'études Arteria. L'activité s'est clôturée par une visite des cours d'eau de la ville concernés par ledit projet pour se rendre compte de leur état. Il s'agit notamment de la Songolo, la Tchinouka, L'eau claire et La Loya. Le constat fait est que partout, les lits des rivières ont été spoliés par des citoyens qui y ont construit leurs habitations ainsi que des lieux de commerce. À certains endroits comme au quartier OCH, on a noté la présence des chantiers de construction des habitations malgré l'interdiction de la mairie renforcée sur le terrain par la présence des croix rouges.