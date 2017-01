Congo-Brazzaville: Handball - Ashley Poutance Danh entend réoccuper le premier podium du championnat national avec Caïman

Le président de Caïman a, par ailleurs, souligné quelques difficultés auxquels ils sont confrontés. «Les difficultés sont énormes. Tout d'abord parce que toutes les charges de l'équipe reviennent aux dirigeants seuls, nous sommes des membres de famille mais nous sommes est obligés de mettre la gestion des familles en veilleuse pour s'occuper de l'équipe. Cela demande la volonté. La deuxième difficulté, ce sont les caprices des joueurs. Comme nous avions créé l'équipe du côté de Brazzaville, nous avons trouvé les joueurs du côté de Pointe-Noire. Nous avons l'obligation de payer leur loyer, les nourrir et les entretenir. Pendant les vacances, ils doivent venir en famille avant de repartir pour Brazzaville. S'il y a un décès ou les fêtes, ils doivent retrouver leurs familles respectives et en sus l'équipe n'a pas de subvention, elle ne produit pas l'argent pour survivre», a-t-il poursuivi. C'est pourquoi Ashley Poutance Danh a lancé un appel d'adhésion à tous ceux qui estiment le club. « Nous lançons un appel à tous que Caïman est là, c'est l'équipe de tout le monde, celui qui veut l'intégrer qu'il vienne avec beaucoup de volonté, celui qui veut apporter sa contribution peut le faire, nous recevons tout le monde », a conclu Ashley Poutance Danh.

Le président de Caiman est conscient que la tâche n'est pas facile pour son équipe de rééditer l'exploit de l'an dernier au championnat national face à Étoile du Congo, Patronage, Inter et Pétro. Elle tentera de le faire car, en 2 ans d'existence seulement, elle est arrivée à surclasser les grandes équipes au niveau national en remportant d'abord le titre de vice-champion national à Pointe-Noire en 2015 avant de se fixé au firmament du handball congolais en 2016 à Kinkala. Un exploit qui a permis à l'équipe de représenté le pays respectivement en Tunisie au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs et au Burkina Faso en championnat d'Afrique des clubs champions. Revenant à l'élection de Jean Claude Ibovi à la tête de la Fédération congolaise de handball, il a souligné que Caïman a voté objectivement le nouveau président. « À notre avis, il n'y avait pas meilleurs candidat que lui », a-t-il indiqué.

