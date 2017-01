Congo-Kinshasa: Congo Airways - Le salaire des agents et cadres réduit à hauteur de 17%

Pour le personnel, une telle décision traduit la mauvaise santé financière de la société qui ne garantit plus une sécurité d'emploi. Déjà, fait-on remarquer, Congo Airways qui comptait à sa création près de quatre cents agents à travers le pays avait licencié en septembre 2016 une trentaine d'agents et cadres. À l'époque, le nouveau directeur général Désiré Balazire avait expliqué que son entreprise ne comptait maintenir qu'un effectif de deux cent cinquante agents à la fin de l'opération d'assainissement qui se poursuit. Ce n'est qu'à ce prix et d'autres mesures, disait-il, que la compagnie aérienne survivra.

En quatorze mois d'activités depuis son premier vol inaugural sur Goma le 1er novembre 2015, la compagnie nationale d'aviation Congo Airways peine toujours à décoller, mieux à trouver l'équilibre qu'il faut pour se positionner comme une société qui compte en RDC. Les dernières nouvelles reçues de cette compagnie aérienne ne sont guère rassurantes et permettent de scruter l'avenir avec inquiétude. En effet, une note circulaire adressée au personnel de cette société militée depuis le 25 janvier annonce la réduction de 17% des salaires de tous les agents et cadres sans distinction.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.