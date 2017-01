Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Club 2002-PUR célèbre mercredi ses 15 ans d'existence

Le siège départemental ainsi inauguré est situé en plein quartier OCH- Moungali III, non loin du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU). Ce nouveau local permettra à la fédération Club 2002- PUR de Brazzaville de travailler dans les meilleures conditions.

Les dirigeants devront aussi se prononcer sur la participation ou non du parti aux prochaines élections législatives, locales et sénatoriales.

Au cours de ce déjeuner de presse, poursuit Louis Gabriel Missatou, les responsables du Club 2002-PUR édifieront la presse nationale et internationale sur la vie de leur formation politique, depuis sa création et devra aussi esquisser le bilan des 15 ans d'existence du parti.

Créé en janvier2002, le Club 2002, Parti pour l'Unité et la République a totalisé ce 30 janvier 2017, ses quinze ans d'existence. Pour célébrer cet évènement, les membres de ce parti, au plus haut niveau, ont prévu une série d'activités qui seront organisées ce mercredi à Brazzaville.

Le secrétaire national, chargé des stratégies et des affaires électorales et porte-parole du Club 2002-PUR, Louis Gabriel Missatou, l'a annoncé le 30 janvier, à l'occasion de l'inauguration du siège social du parti à Brazzaville.

