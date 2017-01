Cote d'Ivoire: Tourisme et hôtellerie - Le ministre Siandou Fofana visite "Seen Hôtel" et "Azalaï Hôtel"

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

A « Azalaï Hôtel Abidjan », le fleuron de la chaîne Azalaï, le ministre Siandou Fofana s'est dit « très honoré et très satisfait » de cette réalisation qui vient relever le niveau de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. « Nous voulons faire de ce secteur, une véritable industrie qui a sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et qui nul doute fera parler d'elle-même. Parce qu'elle contribuera efficacement à améliorer les indicateurs économiques de notre pays », a-t-il insisté.

A « Seen Hôtel Abidjan », du groupe Teylium, situé dans la commune du Plateau, le ministre du Tourisme a rassuré de la disposition de son administration à accompagner ce groupe. Ce complexe hôtelier de trois étoiles compte 149 chambres et suites et a nécessité un investissement d'environ 12 milliards de Francs CFA, selon le directeur général du groupe Teylium, Yigo Faly Thiam. « Nous entendons nous positionner en tant qu'opérateur hôtelier de référence. Et offrir une nouvelle expérience hôtelière aux voyageurs africains », a-t-il souligné.

