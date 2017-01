Cote d'Ivoire: Liberté d'expression - La CNDHCI invite étudiants et enseignants à la réflexion

Pr Bléou Martin, animateur principal de ces échanges, a indiqué que la liberté est tiraillée sur le campus universitaire au point d'être inexistante

La Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) a organisé le lundi 30 janvier la journée nationale de dialogue inter universitaire sur la liberté d'expression. Cette rencontre qui s'est articulée autour du thème : "Quelle liberté d'expression en milieu universitaire", a réuni les acteurs des associations d'étudiants, les syndicats d'enseignants des différentes universités et les défenseurs des droits de l'homme.

« Nos enseignants et étudiants sont désormais plus préoccupés par leur sécurité que par leurs études. Cette situation nous amène à porter la réflexion sur les franchises universitaires. Autrement dit comment les franchises universitaires et de la liberté d'expression, la liberté syndicale et d'association s'expriment-elles sur les campus ? ».

Autant de préoccupations qui, selon madame Namizata Sangaré, présidente de la CNDHCI, justifie la tenue de cette rencontre. Après avoir reconnu que la liberté ne peut en aucune manière affecter la loi publique, Pr Bléou Martin, animateur principal de ces échanges, a indiqué que la liberté est tiraillée sur le campus universitaire au point d'être inexistante.

Pour y remédier, il a fait les propositions suivantes : la mise en place d'une loi consacrant la liberté académique et les franchises universitaires ; assurer la promotion des libertés académiques et les franchises universitaires ; les inscrire dans les esprits ; mettre en place un comité de veille et prévoir des rencontres périodiques pour en faire le suivi.

Cette rencontre qui a été saluée par la communauté universitaire a tenu ses promesses en raison de l'intérêt qu'il aura suscité auprès des étudiants.