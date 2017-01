Cameroun: Miss Cameroun destituée

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

L'annonce a été faite au cours d'une rencontre avec la presse le jeudi, 26 janvier dernier à Yaoundé. Le COMICA, par la voix de sa présidente, Ingrid Solange Amougou, fait état de cas d'indiscipline pour justifier cette décision. La 4e dauphine, Ange Michèle Minkata, a reçu l'écharpe de Miss Cameroun 2016 ; la première dauphine ayant démissionné et les deuxième et troisième dauphines s'étant montrées indisponibles, d'après la décision du COMICA. Nous reviendrons avec plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions.

