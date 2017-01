Cameroun: Mines et industrie - On veut améliorer la gouvernance

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

Il s'agissait de voir comment mettre ses trois outils au service de la relance de l'économie camerounaise. C'est en tout cas l'objectif majeur que s'est fixé le ministère en ce début d'année. Pour mener à bien le plan d'action de son département ministériel, Ernest Gbwaboubou a déjà un chronogramme. De prime à bord, l'accent va être mis sur le renforcement de la gouvernance dans l'industrie extractive. « Il s'agira de maximiser les recettes pour permettre au secteur minier de contribuer au PIB », a-t-il expliqué. De ce fait, les recherches géologiques et minières vont s'accroître, avec un accent sur le contrôle et le renforcement de la production artisanale. Tout ceci : « en tenant compte du nouveau code minier», a indiqué le Minmidt.

Elle ambiance vendredi dernier à la salle d'entrainement du Palais des sports de Yaoundé. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Ernest Gbwaboubou, recevait les vœux de l'ensemble de son personnel et de ses proches collaborateurs. Moments chaleureux, propices aux échanges de souhaits les meilleurs pour 2017. Au-delà de la ferveur qui a entouré la cérémonie, le Minimidt a tenu à rappeler la nécessité d'une synergie d'action pour le succès des réformes engrangées notamment, le nouveau code minier du Cameroun, le Plan directeur d'industrialisation (PDI) et la refondation de la Société nationale d'investissement (SNI). Lesdites mesures étaient d'ailleurs au centre de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés élargie aux sociétés sous tutelle du ministère, mercredi à Yaoundé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.