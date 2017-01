Cameroun: Valorisation du patrimoine culturel - La priorité de 2017

C'est l'un des axes de la feuille de route 2017 de ce département ministériel, dévoilée par le Pr. Narcisse Mouelle Kombi, vendredi dernier lors de la cérémonie de présentation des vœux

C'est dans une ambiance de fête que s'est déroulée la cérémonie de présentation des vœux au ministre des Arts et de la Culture (MINAC) vendredi dernier à Yaoundé. Comme il est de coutume, c'est l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée et de présenter la feuille de route de la prochaine année. Le ministre des Arts et de la Culture, Pr. Narcisse Mouelle Kombi, a alors placé l'année 2017 sous le prisme du: « Patrimoine culturel et développement du Cameroun ». Il a expliqué que cette préoccupation est un appel à la structuration de l'ensemble des actions à mener au Minac au cours de l'année. Plus précisément, pour l'année 2017, il sera question selon le MINAC de poursuivre l'inventaire général du patriotisme dont les résultats du déploiement en 2016, dans les régions du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud sont fort prometteurs.

Est également prévue du 1er au 4 février prochain, la deuxième édition de la rentrée culturelle et artistique dans la ville d'Ebolowa dans le Sud Cameroun. La suite de la feuille de route du MINAC prévoit des festivals, colloques, salons et concours. Notamment, le grand Festival de danses et de musiques patrimoniales. Sont également au programme de 2017, les travaux préparatoires à la construction d'une salle de spectacle à Yaoundé. Pour la concrétisation de ces projets, le ministre a invité ses collaborateurs, les artistes et les titulaires de droit, à accompagner ces actions dans un élan participatif et constructif.