Cameroun: Langues nationales - Faut-il rendre obligatoire leur enseignement ?

Si l'on reconnaît la nécessité d'apprendre ces éléments de notre patrimoine culturel, l'on ne s'accorde pas toujours sur sa présence dans les programmes scolaires

Il y a huit jours, le président de la République, Paul Biya, signait le décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM). Initiative hautement saluée de par les dix régions du Cameroun au moment où notre pays traverse une certaine crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Toutes les voies s'emploient à reconnaître la richesse du patrimoine culturel du Cameroun. En bonne place ici, les langues. Les études de la Société internationale de linguistique (SIL) parlent de plus de 250 langues. Soit 268 pour être plus précis. Parmi celles-ci, on retrouve l'ewondo, le douala, le bassa le yabassi, le bulu, le fufuldé, les langues bamiléké composées de plusieurs sous-ensembles... Ainsi donc, contrairement à la plupart des Etats du continent, il n'existe pas au Cameroun de langue régionale dominante voire commune.

A cet effet, combien sont-ils aujourd'hui les jeunes Camerounais qui peuvent clairement s'exprimer dans leurs langues maternelles ? Car, à côté de cette multitude de langues, il y a les deux officielles, à savoir le français et l'anglais dont l'enseignement est obligatoire dans nos établissements scolaires et universitaires. Parents pauvres de notre système éducatif, il a fallu attendre la promulgation, par le président de la République de la loi N°98/004 du 4 avril 1998 d'orientation de l'Education au Cameroun pour voir les langues nationales rentrer concrètement dans le cycle des enseignements dispensés. En effet, l'article 5 de ladite loi qui définit les missions et objectifs de l'éducation, en son alinéa 4 précise que celle-ci œuvre à la « promotion des langues nationales ». D'autres diraient « langues maternelles ».

Celles-ci sont, en effet, célébrées le 21 février de chaque année, à l'initiative de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) qui entend ainsi œuvrer à leur promotion, afin d'éviter leur disparition. On peut donc saluer cette décision. Mais comment la rendre applicable dans un environnement où l'on dénombre plus de 250 langues et dans un pays qui promeut les notions du vivre-ensemble, d'intégration nationale... ? Difficile, en effet, pour un établissement d'inscrire à son programme l'enseignement de 250 langues nationales. Le choix de certaines ne créera-t-il pas des mécontentements dans un environnement où l'on tend généralement à tout prendre sous le prisme de la politique ? Pourtant, certains établissements scolaires n'ont pas hésité à s'y lancer. CT a ouvert le débat dans le contexte de la mise sur pied de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.