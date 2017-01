Afrique Centrale: Port - Le cautionnement unique global lancé

Mesure pour fluidifier les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, et à désengorger l'espace

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime de transit communautaire de la sous-région, prescrit en 2013 à N'Djamena, les directeurs généraux des Douanes du Cameroun, de la République centrafricaine et du Tchad ont mis en place le cautionnement global unique et les nouveaux métiers du nouveau régime. Un séminaire de trois jours bouclé ce vendredi 27 janvier à Douala s'inscrivait aussi dans la logique de la mise en œuvre du nouveau régime sus-mentionné. Pendant trois jours, les opérateurs économiques de la place portuaire, à savoir les acconiers, les commissionnaires en douane agréés, les banques, les assurances, les transporteurs... ont été outillés dans le souci de mieux asseoir la réforme.

Par ailleurs, de source autorisée à la douane, le gouvernement entend davantage rassurer les pays de l'hinterland dont le Cameroun constitue la porte d'entrée. Représentant le Directeur général des Douanes, chef de division des Recettes et du Contentieux, Nken Kome a précisé que les mesures prises par la Douane visent à réduire les coûts de passage, dans la perspective de rendre compétitifs les corridors sus-mentionnés. Le représentant du DG des Douanes a annoncé le démarrage effectif de la caution globale unique pour très bientôt. On parle de globale parce que la caution va désormais couvrir les opérations d'enlèvement des marchandises en transit pendant une période déterminée. Ce qui n'était pas le cas avant : chaque opération de transit était attachée à une caution. Elle est unique parce qu'elle couvre non plus seulement l'intérieur de notre pays, mais est valable dans toute la zone Cemac.

Pour Mbarga Bekono, formateur, la nouvelle mesure de facilitation va permettre de désengorger davantage le port. En outre, elle permettra la création de nouveaux métiers : expéditeur, transporteur et destinataire agréé, ce qui représente une aubaine. Il faut rappeler que les transporteurs, bien qu'intervenant dans les procédures du commerce extérieur, n'étaient pas reconnus comme acteurs majeurs du transit. Ceci, grâce au nouveau régime, vient d'être rectifié : tout le monde sera responsable vis-à-vis de l'administration douanière. A noter, les travaux de Douala ont bénéficié de l'appui technique et financier de la Banque mondiale, à travers le projet de facilitation de transport et de transit.