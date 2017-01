Cameroun: Energies renouvelables - La niche d'emplois se précise

L'Allemagne accompagne la formation et la création d'entreprises camerounaises dans ce secteur

Ils sont près d'une quinzaine. En 2016, ils ont effectué un stage professionnel de plusieurs semaines en Allemagne. Ils ont notamment démontré à leurs encadreurs et partenaires germaniques leur savoir-faire, avec la réalisation d'une ville solaire miniaturisée. Une maquette que Douala a pu découvrir le 26 janvier 2017, lors de la remise de parchemins à la première promotion de l'Institut des Technologies Appliquées (ITA) dans la filière « Energies renouvelables ». Une formation accompagnée de bout en bout par la République fédérale d'Allemagne et ses entreprises œuvrant dans le secteur. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, Lars Leymann, l'énergie renouvelable fait partie des priorités de son pays et Angela Merkel, la chancelière allemande, a décidé d'en faire l'une des priorités de sa présidence à la tête du G20, avec un plan Marshall pour favoriser le développement durable sur le continent noir.

Et dans ce sens, « l'ITA est un modèle pour le partenariat entre l'Afrique, le Cameroun et l'Allemagne. » Il a, en outre, rappelé les organismes de coopération bilatérale entre les deux pays, la Giz et Kfw, incitant les jeunes diplômés à s'en rapprocher. Pour les représentants des ministères de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de la Jeunesse et de l'Education civique, cette coopération rentre dans les stratégies du gouvernement pour la lutte contre le chômage et la promotion de l'auto-emploi. On a ainsi évoqué le plan triennal « Spécial jeunes », qui fait de cette tranche de la population la bénéficiaire de l'action publique, mais aussi un acteur majeur du développement du pays. Et les promus de l'ITA ont d'ailleurs lancé une entreprise de prestation solaire avec comme contribution des financements de l'Etat camerounais.

Comme un écho aux propos de Raoul Tepong Tsinde, promoteur de l'Institut : « La création d'emplois fait partie de nos objectifs. Nous avons à cœur de former une main d'œuvre qui remplit les besoins des entreprises sur le terrain. » Et la coopération avec l'Allemagne devrait s'approfondir avec la délocalisation des diplômés de ce pays au Cameroun, pour mieux profiter encore de leur expérience-qualité.