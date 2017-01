Cameroun: Habitat et développement urbain - Pour des villes sûres et durables

La cérémonie de présentation des vœux au Minhdu s'est déroulée jeudi à Yaoundé

« L'année 2017 s'exécutera dans un contexte de réduction des ressources ». Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Jean Claude Mbwentchou, l'a d'emblée fait savoir jeudi lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an de ses collaborateurs à Yaoundé. De ce fait, le Minhdu indique que son département ministériel bénéficiant d'une enveloppe de près de 139 milliards de F pour l'exercice 2017 est de toute façon tenu d'assumer ses missions et de mettre en œuvre les engagements pris pour le logement et le développement urbain durable dont le nouvel agenda vise à rendre les villes « plus inclusives, plus sûres, plus résilientes et plus durables». Dans la même lancée, il est aussi question de maîtriser le développement des villes et en faire des centres de production et de consommation nécessaires à l'essor du secteur industriel.

Une des autres missions de ce département ministériel relève du développement de l'habitat avec comme défi la construction et la commercialisation des milliers de logements. Il est aussi primordial d'après le Minhdu, de parachever les grands projets structurants en cours de réalisation notamment l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Pour ce qui est de l'exécution du budget 2016, Jean Claude Mbwentchou a souligné qu'elle a été marquée par l'accélération des travaux liés à la préparation des coupes d'Afrique des nations de football féminine 2016 et masculine 2019, la poursuite des travaux du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique (Planut) dans ses volets voirie et habitat, la poursuite des grands projets structurants de voirie et d'assainissement ainsi que des ouvrages de drainage dans les villes de Douala et de Yaoundé.