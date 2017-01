Angola: Cunene - Récommandation de la formation continue des gestionnaires publics

La formation promue par la direction provinciale du Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale (MAPTSS) a vise à stimuler et à développer les compétences humaines et techniques à travers des méthodologies spécifiques, auprès des employés qui travailleront dans le Système intégré d'assistance au citoyen (SIAC).

Durant la formation, les participants ont appris des matières sur l'"importance d'apprendre et d'enseigner", "formuler des idées", la "maturité de vivre avec les différences d'opinions"," techniques d'assistance","attitude "et "éthique déontologique".

Les participants ont encore souligné l'importance de la réalisation de la rencontre, vu que les connaissances acquises sur les bonnes pratiques amélioreront l'exercice des fonctions, principes et valeurs basés sur la transparence, l'éthique et le professionalisme des gestionnaires.

Parmi les récommandations issues de l'action formative, qui a duré cinq jours, il y a la nécessité d'un grand et meilleur engagement des gestionnaires publics et privés, en vue de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'assistance au public.

