Angola: Lunda Sul - La municipalité de Muconda bénéficie du magasin «Kikuia»

Muconda — Un magasin temporaire «Kikuia», qui permet d'aider les familles en situation de vulnérabilité socio-économique extrême, a été inauguré lundi, dans la municipalité de Muconda, au cours d'un acte dirigé par la secrétaire d'État à la Famille et Promotion de la Femme, Victoria da Conceição.

Le projet est une initiative du ministère de la Famille et Promotion de la Femme, à travers le Programme Municipal Intégré de Développement Rural et Lutte contre la pauvreté, qui vise à réduire la pauvreté au sein des familles les plus démunies, à améliorer le régime alimentaire et à renforcer le rôle de la femme dans l'inversion de la vulnérabilité alimentaire.

Grâce à des transferts mensuels de valeurs monétaires, 1.150 familles de Muconda bénéficieront des cartes dénommées "Carte Kikuia" pour acquérir gratuitement des biens alimentaires de première nécessité dans des établissements commerciaux communautaires.

En plus des produits du panier de la ménagère, le kit, à acquérir par les bénéficiaires de ce programme comprend aussi du matériel scolaire et des instruments agricoles pour minimiser certaines difficultés auxquelles les familles défavorisées sont confrontées.

À l'occasion, la secrétaire d'État au ministère de la Famille et Promotion de la Femme, Victoria da Conceição, a déclaré que c'était un projet présidentiel qui vise à répondre aux diverses préoccupations soulevées dans le Forum national de la femme rurale, tenu en 2014, à Luanda.

Il a expliqué que le magasin et la "Carte Kikuia" était juste un sous-programme du vaste projet qui consiste à lutter contre la pauvreté, pour encourager l'agriculture familiale et donner la possibilité aux producteurs locaux d'exposer leurs produits dans le magasin et les vendre.