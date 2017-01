Angola: Angela Bragança souhaite que le pays consolide sa coopération avec l'Inde

Luanda — La secrétaire d'Etat à la Coopération, Angela Bragança, a estimé lundi, à Luanda, nécessaire que l'Angola, pays qui cherche à relever des grands défis, notamment par des échanges commerciaux, travaille davantage pour consolider la coopération avec l'Inde.

Prenant la parole, lors de la cérémonie de signature d'un Accord visant à mettre en place une Commission bilatérale, la secrétaire d'Etat a souligné que c'était le moment opportun de profiter des financements et des Lignes de crédit indiens.

Selon Angela Bragança, cet accord était également une opportunité pour Luanda de profiter de grandes capacités de l'Inde pour diversifier l'économie angolaise.

Promouvoir la coopération dans tous les domaines entre Luanda et New Delhi est l'objectif de cet accord signé par le secrétaire d'Etat et l'ambassadeur de l'Inde en Angola, Shri Sushil Singhal.

Bragança a fait savoir que la Commission bilatérale, pour la quelle des réunions biennales devront être tenues, sera présidée par les Chefs de diplomaties des deux pays.

La secrétaire d'Etat a souligné que cet accord était un mécanisme formel, visant à intensifier la coopération, et permettre d'évaluer, périodiquement, les échanges entre Luanda et New Delhi.

Elle a dit que la situation économique actuelle pourrait avoir influencé négativement les échanges commerciaux, mais que les crises devraient également servir d'opportunité pour exploiter d'autres domaines de coopération.

Pour sa part, valorisant l'Accord, l'ambassadeur indien a dit que cela constituait une base fondamentale de dialogue institutionnel pour raffermir les relations de coopération avec l'Angola.

Shri Sushil Singhal estime que l'Inde et l'Angola ont des grandes potentialités qui doivent être exploitées au profit des deux peuples.

Affirmant que les échanges étaient évidentes, le diplomate a fait savoir que l'Inde importait au moins 10 pourcent du pétrole produit en Angola.

Par contre, l'Angola importe de l'Inde des machines, des produits pharmaceutiques et cosmétiques et des technologies d'information.

Les relations entre l'Angola et l'Inde remontent au 04 octobre 1986, date à laquelle les deux parties ont signé un Accord de coopération dans les domaines économique, technique, scientifique et culturel.