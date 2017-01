Cameroun: Transports - Priorité au redressement de Camair-co

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

« Après Bafoussam-Bamougoum qui est opérationnel, Bamenda et Bertoua doivent suivre », martèle le ministre. Car, « le grand défi en cours de relèvement concerne bien évidemment le redressement de Camair-Co. Un dossier personnellement porté par le président de la République, qui a déjà défini la vision et les moyens humains et financiers à mobilier à cet effet », assure Edgard Alain Mebe Ngo'o.

A cet égard, les efforts doivent tendre vers la certification des aéroports internationaux de Yaoundé- Nsimalen et de Douala ». Dans le même temps, le MINT invite l'autorité aéronautique (CCAA) et la société les Aéroports du Cameroun (ADC) à accélérer le processus de réhabilitation des aéroports secondaires pour permettre la desserte quotidienne du réseau domestique par la compagnie aérienne Camair-Co.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.