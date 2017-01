Algérie: L'Algérie condamne dans les "termes les plus forts" l'attaque terroriste au Québec (MAE)

Alger — L'Algérie a condamné dans "les termes les plus forts" l'attaque terroriste "lâche" perpétrée dimanche soir contre le Centre culturel islamique de Québec (Canada), selon une déclaration faite lundi à l'APS par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous condamnons dans les termes les plus forts l'attaque terroriste lâche perpétrée hier soir contre les fidèles rassemblés pour accomplir le devoir de prière dans une mosquée de Québec", a indiqué M. Benali Cherif.

"Cette agression innommable montre que les musulmans sont encore une fois ciblés par les terroristes qui ne peuvent être associés à aucune cause, religion ou foi. De par cet acte, ils tentent vainement de déstabiliser les sociétés et de porter atteinte à leur cohésion, leur diversité et à la cohabitation pacifique des religions et des cultures", a encore précisé le porte-parole du MAE.

"Face à cette nouvelle manifestation de mépris de la sacralité de la vie humaine, nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple canadiens et présentons nos condoléances aux familles des victimes", a-t-il ajouté.

"Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme et notre engagement à poursuivre les efforts visant à mettre en place les synergies nécessaires au plan international pour la prévention et l'élimination de ce phénomène", a conclu le porte-parole du MAE.

Deux Algériens figureraient parmi les victimes de l'attentat terroriste au Québec

Deux Algériens figureraient parmi les victimes de l'attentat terroriste ayant ciblé dimanche soir le Centre culturel islamique du Québec (Canada), a indiqué lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Selon les informations préliminaires recueillies par notre Consulat général à Montréal auprès des membres de la communauté algérienne, deux citoyens algériens figureraient parmi les victimes de l'attaque perpétrée hier soir contre le Centre culturel islamique de Québec", a déclaré à l'APS le porte-parole du MAE.

"Notre ambassadeur à Ottawa et notre Consul général à Montréal sont en contact permanent respectivement avec les autorités fédérales canadiennes et les autorités québécoises pour la confirmation de ces informations et pour recueillir des précisions sur l'identité des blessés, dont cinq se trouveraient dans un étant grave", a-t-il ajouté.