Algérie: Le salon des technologies "Naitec 2017" en mars à Oran

Oran — Plus de 400 exposants prendront part au salon international "Naitec2017" (North Africa IT, Télécom & HighTech, Exhibition & Conférence), prévu au Centre des conventions d'Oran du 21 au 24 mars prochain, a-t-on appris des organisateurs.

L'objectif de ce salon est de "créer une plateforme de mise en relation d'affaires, d'échanges et de communication dans le secteur des technologies de l'information, des télécommunications, dédiée aux Professionnels du marché d'Afrique du Nord", a indiqué à l'APS la chargée de communication de l'entreprises organisatrice, Tinhinane Oubachir.

Cette manifestation internationale, initiée par "Eurl NAPEC", s'adresse à tous les professionnels de l'industrie IT, des Télécoms et du Hight Tech, incluant les chercheurs, les universitaires, les institutions étatiques et les chefs d'entreprises.

Quelque 30 pays prendront part au salon, outre l'Algérie, la France, les Emirats arabes Unies (EAU), la Chine, la Belgique, le Nigeria, la Tunisie et l'Inde entre autres.

Un programme de conférences et d'ateliers d'entreprises varié a été concocté pour l'occasion. Ce qui permettra aux professionnels du secteur de mettre la lumière sur des sujets d'actualité dans le monde des technologies et débattre et de concevoir l'avenir de cette industrie de première importance dans la région de l'Afrique du Nord.

Parmi les thèmes à débattre figurent les systèmes réseaux, le paiement électronique, la sécurité informatique, l'évolution des technologies du secteur IT, a-t-on fait savoir de même source.