Afrique: 28ème édition du Marathon international de Marrakech - Podium aux couleurs éthiopie-marocaines

Le rideau est tombé sur la 28e édition du Marathon international de Marrakech avec la victoire des athlètes éthiopiens en marathon et marocains en semi-marathon.

Sur un parcours plat, rapide, et avec des conditions climatiques favorables, les participants avaient des objectifs divers, les uns visaient les performances, d'autres l'amélioration de leurs chronos.

Dès le départ, les Kényans et les Ethiopiens ont annoncé la couleur, contraignant les autres athlètes à fournir plus d'efforts pour suivre leur rythme. Pour ce qui est du marathon, alors que tout le monde s'attendait à la victoire du Kenyan Maudiche qui a dominé la course de bout en bout, l'Ethiopien Adihana Gebretsedik a créé la surprise en remportant cette édition en 02h 08 min 55 secondes, suivi des Marocains Hicham Lekouahi 02h 10 min 24 sec et Salaheddine Bounaceur 02h 10 min 24 sec.

Au terme de la course, Gebretsedik a déclaré qu'il n'a trouvé aucune difficulté pour s'adjuger le titre, qu'il a su attendre le bon moment pour dépasser l'athlète kényan qui était à bout de force.

De son côté, Hicham Lekouahi a souligné que la concurrence était rude car les coureurs africains ont imposé leur rythme depuis le début. Et d'ajouter que les encouragements du public l'ont aidé à réaliser cette belle performance. Côté dames, l'Ethiopienne Ashu Kasim Babo est arrivée première avec 02h 30 min 18 sec, alors que les Kényanes Beatrice Jeplagat Cherop et Alice Kibore Jepkmboi ont occupé les 2e et 3e places avec respectivement 02h 31 min 07 sec et 02h 32 min 28 sec.

En ce qui concerne le semi-marathon, il a connu une domination marocaine aussi bien chez les hommes que chez les dames. Ainsi, concernant la course masculine, Mohamed Ziani est arrivé premier avec 01h 00 min 28 sec, battant par la même occasion le record de la compétition que détenait son compatriote Mustapha El Aâziz. Les 2e et 3e places ont été occupées par deux autres Marocains, Abdennacer Fethi 01h 01 min 37 sec et El Aaraby Mohamed Reda 01h 01 min 45 sec.

Côté dames, le podium était cent pour cent marocain, puisque Hayat Allaoui s'est classée première avec 01h 14 min 36 sec, suivie de Fatiha Asmid 01h 14 min 51 sec et Hajiba Lhassnaoui 01h 14 min 59 sec. Au terme du meeting, Mohamed Knidiri, directeur du Marathon de Marrakech et président de l'Association le Grand Atlas a déclaré que la 28e édition a connu un franc succès, soulignant que le nombre des participants a dépassé les 8000 athlètes, dont 2000 étrangers. Et de préciser que l'objectif des organisateurs est de faire du marathon de Marrakech une référence mondiale.