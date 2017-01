Algérie: Alger - 17 mds de centimes en 2016 pour la restauration des mosquées et Mederssate

Alger — Un total de 26 mosquées et 210 Mederssa (école coranique) ont bénéficié de travaux de restauration à la faveur d'un budget de 17 milliards de centimes alloués par la wilaya d'Alger en 2016 dans le cadre de l'opération d'embellissement de la capitale, a annoncé lundi le directeur des affaires religieuses et du waqf de la wilaya d'Alger, Boudraa Zouheir.

Les 26 mosquées ayant bénéficié de travaux de restauration et de réaménagement représentent 4% du total des mosquées de la wilaya d'Alger au nombre de 628, a déclaré M. Boudraa à l'APS.

Les travaux de restauration et de réaménagement des mosquées et mederssate de la capitale englobent notamment l'équipement, la tapisserie, l'amélioration des façades externes et internes et l'aménagement de classes pour l'enseignement du Coran et les cours préparatoires outre l'impression de 40 000 exemplaires de manuels pour les classes préparatoires.

Il a salué également le rôle important des mosquées en matière d'éducation des générations montantes car étant "un phare ou le musulman puise ses constantes religieuses et ses principes".

D'autre part, M. Boudraa a rappelé qu'en 2016, les mosquées ont abrité plusieurs activités culturelles outre les cours de prédication et de guidance dispensés par les Imams tout au long de la semaine faisant ainsi de ces lieux un espace scientifique et culturel, soulignant les sessions scientifiques et de formation et les soirées coraniques et les caravanes dont l'activité a connu son apogée durant le mois sacré de Ramadhan 2016.

En 2016, l'on dénombrait 49 mederssa dont 10 avec régime d'internat alors que le nombre des scolarisés en classe de cours préparatoires était de 43 653 élèves.

S'exprimant sur la Zakat, M. Boudraa a précisé que la wilaya d'Alger a connu en 2016, une nouvelle expérience qui consiste à verser la Zakat tous les deux mois (soit en 6 tranches) aux démunis pour une pension de 5000 DA.

Il a indiqué à ce sujet, que par rapport à 2015, la Zakat était versée aux nécessiteux en 4 tranches, rappelant que l'objectif étant le versement mensuel de la Zakat aux démunis.

Plus de 3000 familles algéroises ont bénéficié de la Zakat en 2016, a-t-il ajouté.