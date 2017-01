Algérie: Le respect de l'éthique et de la déontologie repose sur l'objectivité et le professionnalisme

Alger — Le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique repose essentiellement sur l'objectivité, le professionnalisme et la rigueur dans le traitement de l'information, a indiqué lundi à Alger Sakher El Khassawneh, spécialiste en législation et déontologie des médias et enseignant à l'institut des médias à Amman (Jordanie).

"Dans la pratique journalistique de tous les jours, le journaliste doit se prévaloir de l'objectivité, du professionnalisme et de la rigueur pour informer le lecteur et répondre ainsi aux valeurs de l'éthique et de la déontologie", a-t-il relevé dans une conférence sur "l'autorégulation du métier de journaliste, vers le professionnalisme" qu'il a animée à l'école supérieure de journalisme (Alger) en présence du ministre de la Communication, Hamid Grine.

Il a ajouté que la loi consacrait le droit du citoyen à l'information, mais à charge pour le journaliste de le faire avec le respect de l'éthique et de la déontologie pour "ne pas tomber surtout dans la diffamation, l'injure et l'insulte".

Mettant en avant "la prolifération des discours radicalistes et extrémistes" dont souffrent actuellement les sociétés arabo-musulmanes, le conférencier a fait valoir l'importance du dialogue et du débat contradictoire pour "progresser et faire avancer les choses".

M. El Khassawneh a observé que ces dernières années, il y a eu une floraison de sites électroniques d'information, "dans ce contexte marqué par l'absence d'éthique et de déontologie et, par ricochet, de professionnalisme, ce qui a favorisé la provocation et l'atteinte à la vie privée".

Evoquant l'expérience de son pays dans ce domaine, l'expert jordanien a cité notamment la création d'un observatoire indépendant chargé de surveiller les dépassements dans les différents médias et de vérifier la crédibilité des informations publiées.