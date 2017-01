Algérie: Les médias appelés à être professionnels dans la couverture des prochaines élections

Alger — Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a appelé lundi à Alger les médias à être "professionnels" lors de la couverture des prochaines élections législatives et locales.

"Soyez professionnels tout simplement", a-t-il déclaré à la presse, en marge d'une conférence sur "l'autorégulation du métier de journaliste, vers le professionnalisme" à l'école supérieure de journalisme.

En réponse à une question sur la couverture médiatique des prochaines législatives et locales a précisé que "ce ne sont pas toutes les chaînes privées qui sont autorisées à couvrir les prochaines élections". "Nous sommes dans la légalité et on ne va pas donner (des autorisations) à des chaînes de droit étranger", a-t-il tranché.

M. Grine a indiqué que, pour l'instant, son département n'avait exclu aucune chaîne, relevant qu'après le dépôt des dossiers au niveau de l'ARAV (Autorité de régulation de l'audiovisuel), "il y a un cahier des charges auquel ces chaînes devraient se conformer".

Le ministre a fait état de l'existence de cinq chaînes disposant de "bureaux autorisés", ajoutant que pour les autres chaînes, "on aura la possibilité de discuter avec elles, s'il y a lieu de le faire, pour qu'il n'y ait pas de problèmes de diffamation ou d'injures lors des prochaines élections".

"Il y a certaines mesures à l'égard des chaînes privées, mais je ne vais pas m'avancer plus à ce sujet", a-t-il souligné, faisant savoir qu'il allait tenir, mardi, une rencontre avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections au sujet de "l'expression directe à la radio et à la télévision et sur les différentes modalités de la couverture médiatique lors des prochaines législatives".

S'agissant de la couverture des médias étrangers de ces élections, M. Grine a indiqué que "pour l'instant, il n'y a pas de demande à ce sujet".

Interrogé sur la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite, il a réaffirmé qu'elle sera installée en 2017 et comportera en son sein une structure d'éthique et de déontologie.