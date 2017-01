Ile Maurice: Pot-de-vin - Coupable d'avoir proposé Rs 50 à des policiers

Partagez cet article

Sa version des faits n'a pas convaincu la cour. Iqbal Hosenbocus a été reconnu coupable, lundi 30 janvier, d'avoir tenté de soudoyer des policiers. Il leur avait proposé Rs 50.

Poursuivi par l'Independent Commission against Corruption (ICAC), cet habitant du Hochet, Terre-Rouge, avait plaidé non coupable sous une charge de «bribery of public official». L'affaire remonte au 3 mars 2008. Iqbal Hosenbocus, aujourd'hui âgé de 46 ans, circulait sur son deux-roues quand il a été sommé de s'arrêter pour un contrôle de routine.

«Fini sa lamem chef»

Le caporal Toussaint et le constable Cassoomally, affectés au poste de police de Pointe-aux-Sables, avaient remarqué que le casque du motocycliste n'était pas attaché et que son deux-roues n'arborait pas de plaque «L». Les deux agents lui ont demandé ses papiers. C'est alors qu'Iqbal Hosenbocus a glissé un billet de Rs 50 dans son «learner».

Il devait, dans le même temps, leur demander de lui accorder une seconde chance, lançant: «Fini sa lamem chef.»

Les deux policiers l'ont arrêté et l'ont emmené au poste de police de Pointe-aux-Sables. Iqbal Hosenbocus a nié avoir eu l'intention de les soudoyer, soutenant que l'argent s'était retrouvé par mégarde dans son «learner».

Avant l'énoncé du jugement, la défense avait soutenu que le dossier de la poursuite contenait des irrégularités, car le cas avait été remis à l'ICAC pour les poursuites. Un argument que la magistrate Niroshini Ramsoondar n'a pas retenu.

La poursuite s'était, elle, appuyée sur les témoignages du caporal Toussaint et du constable Cassoomally. La cour a conclu que l'ICAC était «perfectly entitled to take over the case» et que, même si Iqbal Hosenbocus avait nié avoir eu l'intention de soudoyer la police, il avait admis avoir placé de l'argent dans ses papiers.