Algérie: Tizi Ouzou - Plus de 15 300 placements réalisés par l'AWEM en 2016

Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités… Plus »

L'année 2016 a été marquée également par la concrétisation de 33 actions de vulgarisation et d'information, essentiellement des journées portes ouvertes qui ont porté sur les missions de l'ANEM et opportunités de création de l'emploi mises à la disposition des jeunes à travers les différents dispositifs, a-t-il précisé.

Au sujet des formations, l'AWEM a organisé au profit des demandeurs d'emploi, 93 ateliers de rédaction de curriculums vitae au profit de 929 bénéficiaires et 19 autres ateliers réservés aux lettres de motivation qui ont touché 259 inscrits parmi les diplômés universitaires et de la formation professionnelle, selon le responsable.

Jusqu'au 31 décembre dernier, la demande qui demeure en stock chez l'agence est estimée à 31 524 demandeurs, parmi lesquels 25 220 n'ont pas dépassé six (06) mois d'attente, 3966 se situent entre six (06) mois et une année et 1784 ont cumulé une année à 24 mois d'attente, alors que 554 n'ont pas été placés après deux ans d'attente, a-t-il observé.

