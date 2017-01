Algérie: Constantine - Organiser le service communal des élections pour un meilleur déroulement du scrutin

Constantine — Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Hocine Mazouz, a insisté lundi à Constantine sur l'importance "d'organiser" les services communaux en charge des élections pour permettre un "meilleur" déroulement du vote.

S'exprimant au cours d'une rencontre régionale organisée dans le cadre de la préparation des prochaines élections législatives, M. Mazouz a appelé les secrétaires généraux des communes à "veiller" à un encadrement "parfait" de ce service considéré comme le maillon fort du processus électoral.

Ces services dont le fonctionnement doit être permanent, bénéficient désormais d'une "attention particulière" de la part du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, a souligné le responsable qui a mis l'accent sur la nécessité de doter ces services en moyens humains et logistiques adéquats, depuis le matériel jusqu'à l'encadrement humain.

Dans ce sens, M. Mazouz a indiqué que ces services, dont l'encadrement doit prendre en considération le volume du corps électoral de chaque commune, doit être alimenté en informations nécessaires pour une contribution efficace au processus électoral.

M. Mazouz qui s'exprimait devant les inspecteurs généraux, les directeurs de la réglementation et des affaires générales, les directeurs de transmissions, les chefs de daïras et secrétaires généraux des communes de dix wilayas de l'Est du pays a notamment donné des instructions pour entamer "dès aujourd'hui" les préparatifs aux prochains élections qui se dérouleront conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution consacrant les principes de la démocratie et le fondement des libertés.

"Il ne faut pas attendre la convocation du corps électoral par le président de la République pour entamer les préparations aux élections", a indiqué M. Mazouz, affirmant que les opérations d'assainissement et de mise à jour des listes électorales étaient déjà en cours et seront achevées avant la convocation du corps électoral.

Dans ce contexte le responsable a mis l'accent sur l'importance du registre de l'état civil pour une meilleure concrétisation de ces opérations, soulignant également l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la réussite des préparatifs administratives des élections.

La modernisation de l'administration locale a "considérablement" soutenu les efforts de préparations aux élections, a encore souligné le responsable qui est revenu sur l'importance de la formation dans la consolidation des acquis réalisés jusque-là en matière de modernisation de l'administration.

Parmi les nouvelles dispositions introduites par la Constitution révisée, figure "la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats, des partis politiques en lice et des électeurs", a rappelé le SG du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, ce qui va favoriser davantage le critère "transparence" que l'administration s'attèle à promouvoir.

Dans ce contexte, le même responsable n'a pas manqué de donner des directives et orientations en rapport notamment avec l'encadrement des centres et bureaux de vote, leurs dotations en équipements nécessaires, la disponibilité des transports le jour du scrutin pour permettre un meilleur déroulement de l'opération.

La loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), "consacre les principes constitutionnels de transparence et de probité des élections et l'Etat de droit, consolide l'expérience démocratique et renforce les libertés et droits individuels et collectifs", a par ailleurs souligné M. Mazouz qui a affirmé que l'administration mobilisera tous les moyens pour permettre à tout le monde d'accomplir ce devoir et droit national dans les meilleures conditions.

Avant de présider cette rencontre régionale qui fait partie d'une série de rencontres similaires prévues par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locale, M. Mazouz avait visité les services de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya de Constantine.

Dans l'après-midi, il s'est rendu dans quelques délégations communales de l'assemblée populaire communale (APC) de Constantine où il s'est enquis des conditions de travail des employés et les avancées réalisées en matière de modernisation de l'état civil.