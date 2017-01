Afrique de l'Ouest: Citoyens de l'espace ouest-africain - Les petits pas vers la CEDEAO des peuples

En réponse au doyen du corps diplomatique, le président de l'Union des ressortissants des Etats membres de la CEDEAO (UREM-CEDEAO-CI), Monsieur Laurent YAKUBI, a assuré le soutien indéfectible et l'entière disponibilité des membres de la communauté aux initiatives de l'ECODIPLO-CI. Il leur a formulé des souhaits de succès, de paix et de santé et félicité la CEDEAO pour avoir su trouver une issue heureuse à la crise post-électorale en Gambie.

Dans son adresse, l'Ambassadeur de la République du Niger, SEM. Moussa ALOUA, doyen du corps diplomatique CEDEAO, a décliné les objectifs de leur structure (ECODIPLO-CI) qui sont entre autres, l'entraide et la solidarité entre ses membres, la visibilité de la CEDEAO, ses actions et programmes.

Regroupés dans une structure de concertation dénommée «ECODIPLO-CI) depuis le 4 octobre 2016, les Ambassadeurs et Consuls de la CEDEAO ont saisi l'avènement de la nouvelle année pour souhaiter une «excellente année 2017 de santé de fer, de réussite totale et de bonheur sans nuage» à l'ensemble des citoyens de la communauté.

Le doyen des Ambassadeurs et Consuls des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a présenté les vœux de Nouvel An 2017, à l'ensemble des citoyens de l'espace ouest-africain.

