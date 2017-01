Burkina Faso: Ralentisseurs à Toussiamanso et à Mina - Les transporteurs et la population à couteaux tirés

La réalisation des ralentisseurs non conventionnels sur la route nationale n°8 (RN8) au niveau des villages de Toussiamanso, Mina et Guéna, est aujourd'hui source de conflits entre le syndicat des transporteurs de Orodara, notamment la section locale de l'OTRAF et les populations riveraines desdits villages.

Pour manifester leur mécontentement, les membres du syndicat des transporteurs se sont rendus le dimanche 22 janvier 2017 à Toussiamanso dans la commune rurale de Kourinion, pour détruire les ralentisseurs, mais les choses ont mal tourné, et il a failli y avoir un affrontement.

Dimanche 23 janvier 2017, journée chaude à Toussiamanso, village situé dans la commune rurale de Kourinion. L'atmosphère était tendue entre le syndicat des transporteurs de Orodara et la population, car les deux parties ont failli s'affronter. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Cependant, un jeune homme a été blessé au bras. L'incident a pu être maîtrisé grâce à l'intervention des autorités locales de Kourinion. A l'origine de cette situation, l'érection des ralentisseurs sur la RN8 par les villageois. En effet, c'est suite à un accident de la circulation survenu le 20 novembre 2016 sur la RN8 au niveau du pont du village de Mina, et qui a coûté la vie à un jeune homme de 20 ans, que les populations de Toussiamanso et de Mina ont pris l'initiative de réaliser des ralentisseurs sur cette route. Ces ralentisseurs, construits avec l'assentiment des autorités communales de Kourinion, ne sont malheureusement pas conformes à la norme.

De nos jours, on dénombre au total douze ralentisseurs non conventionnels sur le tronçon Toussiamanso-Mina-Guéna. Ces ouvrages ont occasionné de nombreux accidents ces derniers temps, ce qui a irrité le syndicat des transporteurs de Orodara. Face à l'incident de Toussiamanso provoqué par les responsables du syndicat des transporteurs, le haut-commissaire du Kénédougou, François de Sales Charlemagne Nama, s'est rendu le lundi 22 janvier 2017 dans cette localité, pour échanger avec les autorités de Kourinion et les populations riveraines des villages concernés. Il avait à ses côtés le directeur provincial des infrastructures et les autorités militaires et paramilitaires.

Au cours des échanges, le haut-commissaire a condamné l'acte posé par ce syndicat qui, selon lui, a fait preuve d'exagération dans ses agissements. Il a déploré le fait que les initiateurs de ces ralentisseurs n'aient pas respecté les normes en la matière, ni impliqué le service provincial des infrastructures. C'est pourquoi le directeur provincial des infrastructures du Kénédougou a fait des propositions pour permettre aux uns et aux autres de respecter désormais les normes recommandées dans la réalisation des ouvrages de ce genre. Ces propositions veulent que soient respectées les normes de construction des ralentisseurs, et que leur nombre soit réduit à deux par village. Ainsi, il y aura un total de six au lieu de 12, comme c'est le cas présentement.

Après Toussiamanso, le haut-commissaire s'est entretenu le même jour avec les responsables du syndicat des transporteurs à Orodara. Il leur a signifié son indignation par rapport à leur comportement, avant de leur faire part des recommandations prises à Toussiamanso. Enfin, le haut-commissaire a invité le syndicat à travailler en responsable afin d'éviter les troubles dans la province. En réponse, le président du syndicat, Seydou Traoré, a dit avoir pris bonne note des conseils prodigués par le haut-commissaire. Il a promis de tout mettre en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent plus.