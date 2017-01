Burkina Faso: Nous a rendu visite - Des "guides du civisme" aux Editions Sidwaya

Une délégation de l'association Guide universel d'initiatives pour le développement des élèves du Burkina (GUIDEB), a visité la chaîne de travail des Editions Sidwaya, le jeudi 26 janvier 2017 à Ouagadougou.

Les Editions Sidwaya, quotidien d'Etat ouvert à tous les Burkinabè, enregistre régulièrement la visite de structures diverses. L'association Guide universel d'initiatives pour le développement des élèves du Burkina (GUIDEB) n'a pas dérogé à la règle. Des membres de ladite organisation se sont, en effet, rendus dans les locaux de « la maison commune », le jeudi 26 janvier 2017. Cette délégation conduite par le président de la structure, Sinibasba Kiendrébéogo, et composée d'élèves, enseignants et parents d'élèves, a ainsi passé en revue les services de rédaction, la section saisie, correction, montage et l'imprimerie du «journal de tous les Burkinabè».

Une visite qui les a édifiés sur le fonctionnement des Editions Sidwaya dans sa quête quotidienne d'informer les lecteurs. «Maintenant, nous connaissons le processus par lequel se fabrique le journal et les conditions dans lesquelles travaillent les agents de l'organe de presse», a déclaré le président du GUIDEB au sortir de la visite guidée. Le directeur général du journal étatique, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, a accordé une audience aux «guides du civisme», au cours de laquelle les objectifs de l'association ont été déclinés. «Votre association constitue une bonne initiative, dans la mesure où elle vise à créer les conditions d'une formation saine et efficiente des leaders de demain dans nos écoles.

C'est la seule condition pour assurer un véritable avenir à notre pays», s'est-t-il adressé aux membres du GUIDEB. Prenant l'exemple des pays asiatiques qui ont fait de la discipline une philosophie de vie, Rabankhi Abou-Bâkr Zida a exhorté ses hôtes à multiplier leurs actions en faveur de la promotion du civisme et de la discipline dans les établissements d'enseignement du Burkina Faso. «Nous sommes à votre disposition. Notre rôle est de servir de porte-voix à ce type de message positif que vous véhiculez », leur a-t-il assurés. Une disponibilité et des conseils qui ont été bien accueillis par les visiteurs. «Nous allons tâcher d'être des hommes modèles, comme il nous l'a conseillé.

Nous attendons également que Sidwaya nous accompagne parce que nous avons besoin de visibilité dans le cadre de nos activités au sein des établissements de Ouagadougou et des autres provinces, pour faire passer le message de paix, de tolérance et de bonne conduite à l'école à l'adresse de la communauté éducative», s'est exprimé le président de l'association, Sinibasba Kiendrebéogo à sa sortie d'audience. Implantée dans une trentaine de lycées à Ouagadougou, le GUIDEB, créé en 2012 promeut le civisme et la discipline dans les écoles du «pays des Hommes intègres».