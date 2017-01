Burkina Faso: Secteur privé burkinabè - L'UE offre des potentialités non encore explorées

Ce, sur quoi le président d'honneur du CHAFB, Oumar Yugo, a renchéri en suggérant de développer des rencontres B to B entre les membres du club. Il a notamment émis l'idée d'une sorte de « Chambre de commerce burkinabo-européenne» pour développer les opportunités d'affaires. Le club a été institué en 1990 et compte une centaine de membres.

«Tous les produits d'Afrique de l'Ouest pourront entrer sur le territoire européen sans droit de douane alors que l'inverse ne sera pas possible », a-t-il assuré. Mais de façon générale, Jean Lamy a invité le privé burkinabè à « aller plus à l'information » afin de découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à lui. A l'issue des échanges, le président du CHAFB, Mathieu Bayala, s'est réjoui des enseignements que cette rencontre leur a donnés. «Cela nous permet de faire un effort d'aller vers les structures qui sont appuyées par l'UE. Puisque l'institution européenne procède par des aides d'appui qui permettent à des organismes nationaux d'aider le secteur privé», a-t-il confié. De son avis, le privé étant le fer de lance de l'économie, il est essentiel que les hommes d'affaires se mettent ensemble pour développer des partenariats.

Ce n'est donc pas par charité que l'UE agit. Elle a évidemment des intérêts et il lui faut des partenaires forts », a soutenu Jean Lamy. C'est donc dans ce sens que s'inscrivent les appuis du « vieux continent » à la compétitivité de l'économie africaine afin de rationaliser le climat des affaires. A ce titre, d'après le patron de la mission européenne au Faso, l'UE aurait accordé plus de 125 millions d'euros de subvention pour appuyer le dialogue public-privé burkinabè et environ 100 millions d'euros auraient été servis en appui au secteur des transports au Burkina Faso.

Le secteur privé national n'a pas fini de prospecter toutes les opportunités d'investissements qui s'offrent à lui. C'est du moins ce que des opérateurs économiques réunis au sein du Club des hommes d'affaires franco-burkinabè (CHAFB) ont appris le 26 janvier 2017, lors de leur dîner-débat avec le chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Burkina Faso, Jean Lamy. Le diplomate européen a d'abord précisé qu'il n'est pas du ressort de la communauté européenne d'intervenir directement auprès des acteurs économiques burkinabè. C'est plutôt au gouvernement qu'il revient de créer les conditions pour un développement du secteur privé. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, ce n'est pas non plus par charité que l'UE intervient en Afrique. « Il s'agit de l'argent du contribuable européen.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.