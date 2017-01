Burkina Faso: Eau potable et assainissement - Les acteurs partagent leurs expériences à Bobo-Dioulasso

Le réseau de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso (ACTEA Burkina) a organisé les 25 et 26 janvier 2017, un atelier d'échanges et de partage d'expériences sur le thème « Maîtrise d'ouvrage communal dans le domaine d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement».

« Maîtrise d'ouvrage communal dans le domaine d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement», c'est le thème de l'atelier organisé les 25 et 26 janvier 2017 par le réseau de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso (ACTEA Burkina). Venus des régions des Hauts-Bassins, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest, les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ont partagé durant deux jours, leurs expériences. Selon l'animateur du réseau ACTEA- Burkina, Justin Bayili, cet atelier vise à accompagner la maîtrise d'ouvrage dans le domaine d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, afin que les participants puissent partager leurs expériences.

Durant donc les 48 heures, à en croire M. Bayili, ils ont passé en revue les outils d'assistance à la maîtrise d'ouvrage communale, puisque l'Etat a délégué ces domaines d'activités aux communes. « Il était bien que nous puissions nous retrouver avec ces acteurs pour faire le point sur les difficultés rencontrées par eux, et sur leurs attentes », a-t-il indiqué. L'atelier avait également pour but, toujours selon lui, de proposer des pistes de solution pour améliorer l'accessibilité à l'eau potable des populations et à l'assainissement. Le réseau ACTEA est une plateforme qui regroupe les acteurs en eau potable et en assainissement.