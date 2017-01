Burkina Faso: Ministère des Ressources animales - Dans la dynamique d'augmenter la production en 2017

Le Ministère des Ressources animales et halieutiques (MRAH), a organisé son premier conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de l'année 2017, le vendredi 27 janvier 2017 à Ouagadougou.

Le Ministère des Ressources animales et halieutiques (MRAH) est déterminé à jouer sa partition pour l'amélioration des conditions de vie des populations en matière de ressources animales et halieutiques. C'est dans cette perspective que le département a tenu son premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM), le vendredi 27 janvier 2017 à Ouagadougou.

A en croire le ministre des ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou, le CASEM constitue une opportunité de réfléchir et d'analyser les différents aspects de son département. Et ce, a-t-il ajouté, afin de trouver des voies et moyens pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers. De prime abord, il s'est réjoui des résultats obtenus par son département en 2016 malgré la modestie des moyens dont il a bénéficié. Comme acquis, il a noté la sécurisation de certaines zones pastorales malgré leur occupation par les populations. «Nous avons réussi à instaurer une collaboration pacifique avec ces populations qui nous a permis de mieux exploiter nos zones», a-t-il indiqué.

En outre, Mr Koutou est revenu sur l'affaire dite des peaux d'ânes qui a défrayé la chronique au cours de l'année 2016. Il s'est réjoui du fait que des mesures ont été prises afin d'apaiser les tensions et de mieux protéger ces animaux. Par ailleurs, il a noté que d'autres activités courantes ont également été menées par son département au cours de l'année passée. Cependant, il a déploré le fait que la majorité de leurs projets n'ont pas pu être mis en œuvre par manque de moyens. Il a donc espéré qu'en 2017, il dispose de plus de moyens afin d'atteindre leurs objectifs.

Lors de cette rencontre, les participants ont réfléchi au thème : «La mise en œuvre du budget-programme : enjeux, défis et perspectives pour le MRAH». A en croire le ministre Sommanogo, le choix de ce thème traduit la volonté de son département et de ses partenaires, de servir la cause économique et sociale du Burkina Faso d'une part mais aussi de mettre en œuvre de façon diligente, l'approche du budget-programme. D'ores et déjà, il a fait comprendre que de grands chantiers se dessinent pour cette année. L'un des plus gros projets, selon lui, est l'augmentation de la production. « J'ai toujours décrié le fait que nous devions transporter nos animaux sur pieds vers d'autres pays alors que la tendance serait que nous les transformions avant de les envoyer à l'extérieur », a-t-il déclaré.

A cet effet, il a indiqué que des abattoirs modernes seront installés dans les grandes villes du Burkina Faso. Par ailleurs, cette session a été également le lieu pour les participants d'examiner les rapports d'activités physique et financier de l'année 2016 ainsi que le programme d'activités et le budget de 2017. Tout en félicitant ses collaborateurs pour les résultats obtenus en 2016, il les a exhortés à plus de travail afin que la nouvelle année soit meilleure. «Nous devons tirer des leçons du passé afin que nos réalisations de la nouvelle année soient à la hauteur de nos ambitions», a-t-il soutenu.